У Києві та низці областей оголошено тривогу через ракетну небезпеку

У Києві та ще низці областей ввечері понеділка, 23 вересня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Існує загроза ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у північних та східних областях. Близько 22:47 тривогу також оголосили у Києві та центральних областях.

"Швидкісна ціль на Чернігівщині у напрямку Київської області", - сказано у повідомленні.

Також у низці областей оголошено тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Оновлено о 23:00.

У Києві та декількох областях оголошено відбій тривоги. Однак вона все ще триває там, де помічено ворожі дрони.

Також нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у неділю, 22 вересня, вперше з початку повномасштабної війни агресор вдарив керованою авіабомбою по Запоріжжю.

Внаслідок атаки поранені 9 людей, серед них дитина.

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