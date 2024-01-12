У Київській області було чутно вибухи, працювали сили ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА та Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Раніше про загрозу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" попереджали у Повітряних силах ЗСУ. Також повідомлялося, що ворожі безпілотники фіксувалися на півночі області із західним курсом, незабаром один із них змінив напрямок руху у бік Ірпеня.

Мер Києва підтвердив, що на околицях міста чути вибухи.

"Вибухи на околиці столиці. Працює ППО", - зазначив Кличко.

Війська РФ тимчасово скоротили використання "Шахедів"

Російські війська з минулого року активно застосовують дрони-камікадзе типу "Шахед" для ударів територією України. В останні тижні кількість ворожих дронів у небі України дещо знизилася. У ЗСУ це пов'язують із зміною погодних умов та встановленням низьких температур, а також можливим дефіцитом ударних безпліотників у росіян.

Але як зазначила вчора, 11 січня, речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, із Тегерана до Москви раніше прибув новий транспортний літак, який міг привезти "Шахеди" або комплектуючі до них.

Вона додала, що допомога РФ з боку Ірану продовжується, що означає, що можуть бути виготовлені нові дрони для атак України.