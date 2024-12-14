У Київській області працює ППО: зафіксовано ворожі дрони
Зранку, 14 грудня, у Київській області зафіксовано ударні дрони росіян. По ворожим повітряним цілям працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 06:08.
Мешканців регіону закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. Крім того, не нехтувати правилами безпеки.
"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали у КОВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:17 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Крім того, темно-червоним кольором протягом багатьох місяців позначено Луганську область та окупований Крим.
Нагадаємо, цієї ночі з 13 на 14 грудня в Києві двічі оголосили тривогу. Її причиною стала загроза застосування безпілотників.
Ба більше, у столиці було чутно роботу ППО. Під час другої тривоги в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили про падіння уламків у Дарницькому районі столиці. Однак пізніше написали, що інформація про падіння уламків не підтвердилася.
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