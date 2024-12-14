У Києві знову оголосили повітряну тривогу через БпЛА

В ніч на 14 грудня у Києві оголосили повітряну тривогу. Їх причиною вкотре стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 01:17 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Також можна побачити, що темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, однак так відбувається вже дуже давно і не змінюється.

Також у Повітряних силах закликали киян перебувати в укриттях.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Києві о 01:10. Військові попередили про рух БпЛА в напрямку столиці.

Нагадаємо, що російська армія знову почала атаку дронами по Україні і зокрема Києву ще з вечора, 13 грудня. Тоді тривогу в столиці оголосили о 22:25.

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