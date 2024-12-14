ua en ru
Сб, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві знову оголосили повітряну тривогу через БпЛА

Субота 14 грудня 2024 01:17
UA EN RU
У Києві знову оголосили повітряну тривогу через БпЛА Фото: дрон росіян знову летить в напрямку столиці (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 14 грудня у Києві оголосили повітряну тривогу. Їх причиною вкотре стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Києві о 01:10. Військові попередили про рух БпЛА в напрямку столиці.

"Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва", - йдеться у повідомленні ПС о 01:10.

Також у Повітряних силах закликали киян перебувати в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:17 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Також можна побачити, що темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, однак так відбувається вже дуже давно і не змінюється.

У Києві знову оголосили повітряну тривогу через БпЛА

Нагадаємо, що російська армія знову почала атаку дронами по Україні і зокрема Києву ще з вечора, 13 грудня. Тоді тривогу в столиці оголосили о 22:25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу