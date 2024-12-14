В Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны
Утром, 14 декабря, в Киевской области зафиксированы ударные дроны россиян. По вражеским воздушным целям работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 06:08.
Жителей региона призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - добавили в КОВА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:17 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, темно-красным цветом в течение многих месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.
Напомним, этой ночью с 13 на 14 декабря в Киеве два раза объявили тревогу. Ее причиной стала угроза применения беспилотников.
Более того, в столице было слышно работу ПВО. Во время второй тревоги в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о падении обломков в Дарницком районе столицы. Однако позже написали, что информация о падении обломков не подтвердилась.
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