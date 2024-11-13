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У Київській області працює ППО по ворожих "Шахедах"

Фото: у Київській області працює ППО по ворожих дронах (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області вже кілька годин триває повітряна тривога. Сили ППО працюють над збиттям російських дронів-камікадзе "Шахед".

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Дроновая атака на Україну

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 12 листопада, росіяни вкотре запустили в напрямку України дрони типу "Шахед".

Військові оголосили повітряну тривогу в Київській області о 0:48, відтоді вона не скасовувалася.

Тим часом у Росії злетіли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. Борти тримають курс у район Саратовської області для ймовірного запуск ракет по Україні.

Додамо, що близько першої ночі у Запоріжжі пролунали вибухи через атаку на місто керованими авіабомбами.

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