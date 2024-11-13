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В Киевской области работает ПВО по вражеским "Шахедам"

Фото: в Киевской области работает ПВО по вражеским дронам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области уже несколько часов продолжается воздушная тревога. Силы ПВО работают над уничтожением российских дронов-камикадзе "Шахед".

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

Дроновая атака на Украину

Напомним, вечером во вторник, 12 ноября, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед".

Военные объявили воздушную тревогу в Киевской области в 0:48, с тех пор она не отменялась.

Тем временем в России взлетели в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95. Борта держат курс в район Саратовской области для вероятного запуска ракет по Украине.

Добавим, что около часа ночи в Запорожье прогремели взрывы из-за атаки на город управляемыми авиабомбами.

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