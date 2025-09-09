ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Київській області працює ППО по ворожих дронах

Вівторок 09 вересня 2025 11:00
UA EN RU
У Київській області працює ППО по ворожих дронах Фото: у Київській області працює ППО по ворожих дронах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області зафіксовані ворожі безпілотники, сили протиповітряної оборони працюють над їх знищенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - зазначили у Київській ОВА.

Жителів області також закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Удар РФ по Україні

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 9 вересня, випустили по території України 84 безпілотники різних типів.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 60 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому також зафіксовано влучання 23 безпілотників на 10 локаціях.

Війска РФ вночі атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Внаслідок удару 66-річна жінка отримала поранення.

Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі після ворожого обстрілу обласного центру.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Київська область
Новини
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України