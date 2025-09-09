У Київській області працює ППО по ворожих дронах

У Київській області зафіксовані ворожі безпілотники, сили протиповітряної оборони працюють над їх знищенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - зазначили у Київській ОВА.

Жителів області також закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.