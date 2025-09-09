ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

Вторник 09 сентября 2025 11:00
UA EN RU
В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам Фото: в Киевской области работает ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники, силы противовоздушной обороны работают над их уничтожением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОГА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отметили в Киевской ОГА.

Жителей области также призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Удар РФ по Украине

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 9 сентября, выпустили по территории Украины 84 беспилотника различных типов.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 60 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. При этом также зафиксировано попадание 23 беспилотников на 10 локациях.

Войска РФ ночью атаковали Запорожье беспилотниками. В результате вражеского удара, предварительно, горит частный дом. В результате удара 66-летняя женщина получила ранения.

Также глава Запорожской ОГА Иван Федоров опубликовал фото, на которых пожарные продолжают тушение пожара после вражеского обстрела областного центра.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Киевская область
Новости
ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ
ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины