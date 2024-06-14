У Київській області працює ППО по ворожих дронах

У Київській області зафіксували ворожі дрони у п'ятницю, 14 червня. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога у Київській області була оголошена о 13:02. Жителів Київської області закликають перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликає ОВА.

Карта повітряних тривог станом на 13:35

Додамо, що це вже четверта повітряна тривога у Київській області від початку доби. Вночі повітряну тривогу оголошували двічі через обстріл та зліт російського МіГ-31К.

Також зранку по всій Україні була масштабна повітряна тривога. У Києві лунали вибухи, а в області працювала протиповітряна оборона.