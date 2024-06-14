У Києві вибухи, в області працює ППО
14 червня у Києві та області прогриміли вибухи. Зокрема, у регіоні працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"У Києві чутно вибухи", - йдеться у повідомленні suspilne.media.
Також місцеві пабліки пишуть про роботу ППО в області. Пізніше роботу ППО підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.
"У Київській області працюють сили ППО. Залишайтесь у укриттях! Ракетна небезпека триває", - написав він.
Зазначимо, що вже о 10:42 у Києві оголосили відбій тривоги, а в області - о 10:43.
Повітряна тривога
Повітряна тривога 14 червня була оголошена у всіх областях України. Росія запустила ракети. У Повітряних силах також попросили киян пройти до укриття.
Крім того, також у Хмельницькій області чути звуки вибухів.
Нагадаємо, близько 6:00 в Україні теж оголошували на сполох, окупанти запускали ракету "Кинжал", її збити не вдалося. Під час тривоги в Києві пролунав вибух, повідомлялося, що ППО, ймовірно, збила швидкісну мету.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.