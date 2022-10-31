UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області працює ППО: що відомо

Ілюстративне фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мешканців Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.

Кулеба закликав містян залишатися в укриттях та безпечних місцях.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

"Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", - додав голова ОВА.

Оновлено 8.38. За даними Кулеби, в одній з громад області - прильоти.

"Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - розповів він.

А голова Київської поліції Андрій Нєбитов показав роботу ППО в регіоні.

Нагадаємо, наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що є інформація про масований пуск ворожих ракет. Очільник Миколаївської області Віталій Кім вказав, що частина ракет пройшла від Миколаєва на північ і північний захід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьВійна в Україні