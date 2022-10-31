У Київській області працює ППО: що відомо

Мешканців Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони 31 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.
Кулеба закликав містян залишатися в укриттях та безпечних місцях.
Наразі інші подробиці не розкриваються.
"Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", - додав голова ОВА.
Оновлено 8.38. За даними Кулеби, в одній з громад області - прильоти.
"Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - розповів він.
А голова Київської поліції Андрій Нєбитов показав роботу ППО в регіоні.
Нагадаємо, наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму.
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що є інформація про масований пуск ворожих ракет. Очільник Миколаївської області Віталій Кім вказав, що частина ракет пройшла від Миколаєва на північ і північний захід.
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