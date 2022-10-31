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В Киевской области работает ПВО: что известно

Иллюстративное фото: в Киевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебу.

Кулеба призвал горожан оставаться в укрытиях и безопасных местах.

Пока другие подробности не раскрываются.

"Следите за информацией из официальных источников", - добавил глава ОВА.

Обновлено 8.38. По данным Кулебы, в одной из общин области - прилеты.

"Ракетная атака продолжается. ПВО отрабатывает цели. Оставайтесь в укрытиях! Кроме того, в области применяется ограничение электроэнергии", - рассказал он.

А глава Киевской полиции Андрей Небытов показал работу ПВО в регионе.

Напомним, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что есть информация о массированном пуске вражеских ракет. Глава Николаевской области Виталий Ким указал, что часть ракет прошла от Николаева к северу и северо-западу.

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