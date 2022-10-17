В Киевской области работает ПВО: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебу .

"Жители Киевской области! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО", - написал он.

Кулеба призвал украинцев не делать фото и видео и не выкладывать их в соцсетях.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко добавил, что силы ПВО работают в городе. Он призвал сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Отметим, что ряд Telegram-каналов сообщал о пролете дронов под Киевом и взрывах.

Напомним, сегодня днем советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что силы ПВО уничтожили три ракеты на подлете к Киеву.

Полиция также показала обломки иранского дрона, сбитого сегодня под Киевом.

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