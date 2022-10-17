ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области работает ПВО: что известно

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 17 октября 2022 20:06
В Киевской области работает ПВО: что известно Иллюстративное фото: в Киевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны вечером 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебу.

"Жители Киевской области! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО", - написал он.

Кулеба призвал украинцев не делать фото и видео и не выкладывать их в соцсетях.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко добавил, что силы ПВО работают в городе. Он призвал сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Отметим, что ряд Telegram-каналов сообщал о пролете дронов под Киевом и взрывах.

Напомним, сегодня днем советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что силы ПВО уничтожили три ракеты на подлете к Киеву.

Полиция также показала обломки иранского дрона, сбитого сегодня под Киевом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область
NEWS
В чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет: ответ эксперта
В чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет: ответ эксперта
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины