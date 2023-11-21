У Київській області працює ППО по "Шахедам"

У Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників," – йдеться у повідомленні ОВА.

Жителів регіону також закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що "Шахеди" рухаються на півночі Київської області.

РФ завдає ударів по регіонах України 21 листопада

Сьогодні армія Росії обстріляла кілька областей. Спочатку стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Пізніше голова Запорізької ОВ Юрій Малашко повідомив, що Росія завдала ракетного удару по одному з районів обласного центру.

Згодом стало відомо, що українські воїни сьогодні ввечері, 21 листопада, над Синельниківським районом Дніпропетровської області знищили ворожий безпілотник.