UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Київській області працює ППО: Росія запустила дрони

Фото: українців закликали не знімати на фото і відео роботу українських військових (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 2 січня у Київській області чути стрільбу. Сили ППО збивають ударні дрони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! В регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:09.

У КОВА закликали не фотографувати і не знімати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - написали у КОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:18 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що в новорічну ніч Росія атакувала Україну 111 ударними безпілотниками з чотирьох напрямків.

Станом на 09:30 було підтверджено збиття 63 БпЛА. Ще 46 було локально втрачено, а два - полетіли в Росію і Білорусь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКиївська областьВійна в Україні