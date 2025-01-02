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В Киевской области работает ПВО: Россия запустила дроны

Фото: украинцев призвали не снимать на фото и видео работу украинских военных (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 2 января в Киевской области слышна стрельба. Силы ПВО сбивают ударные дроны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 01:09.

В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - написали в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:18 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, что в новогоднюю ночь Россия атаковала Украину 111 ударными беспилотниками с четырех направлений.

По состоянию на 09:30 было подтверждено сбитие 63 БпЛА. Еще 46 были локально потеряны, а два - улетели в Россию и Беларусь.

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