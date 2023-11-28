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У Київській області працює ППО. Через ворожі дрони оголошено повітряну тривогу

Ілюстративне фото: у Київській області оголошено повітряну тривогу 28 листопада (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти сьогодні, 28 листопада, запустили декілька груп ударних безпілотників по території України. У Київській області по безпілотниках працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію та Повітряні сили України.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", - сказано у повідомленні.

Окрім цього українців просять дотримуватись інформаційної тиші. Не фіксувати та не викладати у мережу фото та відео роботи захисників.

Зауважимо, окрім Київської області повітряну тривогу оголошено в центральних та південних областях.

Як повідомили у Повітряних силах, рух ворожих дронів зафіксовано у декількох областях:

  • у Вінницькій області (Ладижин/Тульчин) в північно західному напрямку.
  • у Київській області (Біла Церква) в західному напрямку.

Ще групи ударних БпЛА прямує з Херсонської в напрямку Миколаївської області.

Фото: повітряна тривога 28 листопада (alerts.in.ua)

Атаки дронів

Нагадаємо, останнім часом окупанти все частіше використовують свої дрони-камікадзе "Шахед" для того, щоб атакувати Україну. Їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.

У ніч з 25 на 26 листопада було зафіксовано наймасовішу атаку дронів. Загалом ворог випустив 75 безпілотників.

Сили протиповітряної оборони змогли збити 74 ворожі ударні дрони тієї ночі. Більшість - на півночі країни. Хороший результат тоді показали мобільні вогневі групи.

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Київська областьатака дронівПВОВійна Росії проти України