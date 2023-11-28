У Київській області працює ППО. Через ворожі дрони оголошено повітряну тривогу

Російські окупанти сьогодні, 28 листопада, запустили декілька груп ударних безпілотників по території України. У Київській області по безпілотниках працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію та Повітряні сили України.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", - сказано у повідомленні.
Окрім цього українців просять дотримуватись інформаційної тиші. Не фіксувати та не викладати у мережу фото та відео роботи захисників.
Зауважимо, окрім Київської області повітряну тривогу оголошено в центральних та південних областях.
Як повідомили у Повітряних силах, рух ворожих дронів зафіксовано у декількох областях:
Ще групи ударних БпЛА прямує з Херсонської в напрямку Миколаївської області.
Нагадаємо, останнім часом окупанти все частіше використовують свої дрони-камікадзе "Шахед" для того, щоб атакувати Україну. Їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.
У ніч з 25 на 26 листопада було зафіксовано наймасовішу атаку дронів. Загалом ворог випустив 75 безпілотників.
Сили протиповітряної оборони змогли збити 74 ворожі ударні дрони тієї ночі. Більшість - на півночі країни. Хороший результат тоді показали мобільні вогневі групи.
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