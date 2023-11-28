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В Киевской области работает ПВО. Из-за вражеских дронов объявлена воздушная тревога

Иллюстративное фото: в Киевской области объявлена воздушная тревога 28 ноября (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты сегодня, 28 ноября, запустили несколько групп ударных беспилотников по территории Украины. В Киевской области по беспилотникам работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую областную военную администрацию и Воздушные силы Украины.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Кроме этого, украинцев просят соблюдать информационную тишину. Не фиксировать и не выкладывать в сеть фото и видео работы защитников.

Заметим, что кроме Киевской области воздушная тревога объявлена в центральных и южных областях.

Как сообщили в Воздушных силах, движение вражеских дронов зафиксировано в нескольких областях:

  • в Винницкой области (Ладыжин/Тульчин) в северо-западном направлении.
  • в Киевской области (Белая Церковь) в западном направлении.

Еще группы ударных БпЛА следует из Херсонской в направлении Николаевской области.

Фото: воздушная тревога 28 ноября (alerts.in.ua)

Атаки дронов

Напомним, в последнее время оккупанты все чаще используют свои дроны-камикадзе "Шахед" для того, чтобы атаковать Украину. Их целью является гражданская инфраструктура.

В ночь с 25 на 26 ноября была зафиксирована самая массовая атака дронов. В общей сложности враг выпустил 75 беспилотников.

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 74 вражеских ударных дрона той ночью. Большинство – на севере страны. Хороший результат показали тогда мобильные огневые группы.

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Киевская областьатака дроновПВОВойна России против Украины