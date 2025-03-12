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У Київській області працює ППО через російські безпілотники

Фото: у Київьскій області працює ППО через ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області сьогодні пізно ввечері, 12 березня, розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Причиною є фіксація ворожих безпілотників у небі над регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях". - йдеться в оголошенні адміністрації у публікації в Telegram о 23:45.

Місцевих мешканців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також закликали дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - передали в КОВА.

Зауважимо, перед тим повітряна тривога також була оголошена у Києві через загрозу ворожих атак із застосуванням дронів-камікадзе.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері 12 березня російські окупанти запустили в напрямку України ударні безпілотники для чергової повітряної атаки. Через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Зауважимо, ближче до опівночі у Повітряних силах поінформували, що були зафіксовані нові групи ворожих ударних дронів, які заходили у повітряний простір Харківської області з території Бєлгородської області.

Також військові попередили мешканців Полтави та Чернігова, у напрямку яких рухалися російські БПЛА.

Згідно з останніми даними (станом на 32:57), ворожі безпілотники фіксувалися у Харківській, Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській та на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, а також над містом Києвом.

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Київська областьППОАтака дронів