В Киевской области работает ПВО из-за российских беспилотников

В Киевской области сегодня поздно вечером, 12 марта, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. Причиной является фиксация вражеских беспилотников в небе над регионом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям". - говорится в объявлении администрации в публикации в Telegram в 23:45.
Местных жителей просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, а также призвали соблюдать правила по информ-тишине.
"Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - передали в КОВА.
Заметим, перед тем воздушная тревога также была объявлена в Киеве из-за угрозы вражеских атак с применением дронов-камикадзе.
Как сообщалось ранее, вечером 12 марта российские оккупанты запустили в направлении Украины ударные беспилотники для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы атаки "Шахедов" в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Отметим, ближе к полуночи в Воздушных силах проинформировали, что были зафиксированы новые группы вражеских ударных дронов, входивших в воздушное пространство Харьковской области с территории Белгородской области.
Также военные предупредили жителей Полтавы и Чернигова, в направлении которых двигались российские БПЛА.
Согласно последним данным (на 32:57), вражеские беспилотники фиксировались в Харьковской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской и на границе Днепропетровской и Запорожской областей, а также над городом Киевом.
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