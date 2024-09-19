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У Київській області працює ППО

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області під час повітряної тривоги працюють сили протиповітряної оборони.

У Київській області зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників, повідомили у КОВА. 

За даними ПС, "Шахеди" на південному сході від Києва рухаються курсом на південний захід. Також "Шахеди" з півночі Черкаської області рухаються курсом на Білу Церкву. Інша група дронів рухається на Київщину з заходу Полтавщини.

Також ПС попередили про ракетну небезпеку зі сходу.

Раніше сьогодні Російська Федерація завдала удару по місту Суми. Росіяни поцілили пансіонат для людей похилого віку. Одна людина загинула і 13 отримали травми різного ступеня тяжкості. На місці подій розгорнуто штаб ліквідації наслідків авіаційного удару ворога. Пацієнти пансіонату евакуйовано у спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови. Людям надається медична і психологічна допомога.

За даними президента Володимира Зеленського, російські окупанти з початку доби застосували для ударів по Україні майже 90 керованих авіабомб. "Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - заявив Зеленський.

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Війна Росії проти України