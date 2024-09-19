У Київській області працює ППО

У Київській області під час повітряної тривоги працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію і Повітряні Сили ЗСУ.
У Київській області зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників, повідомили у КОВА.
За даними ПС, "Шахеди" на південному сході від Києва рухаються курсом на південний захід. Також "Шахеди" з півночі Черкаської області рухаються курсом на Білу Церкву. Інша група дронів рухається на Київщину з заходу Полтавщини.
Також ПС попередили про ракетну небезпеку зі сходу.
Раніше сьогодні Російська Федерація завдала удару по місту Суми. Росіяни поцілили пансіонат для людей похилого віку. Одна людина загинула і 13 отримали травми різного ступеня тяжкості. На місці подій розгорнуто штаб ліквідації наслідків авіаційного удару ворога. Пацієнти пансіонату евакуйовано у спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови. Людям надається медична і психологічна допомога.
За даними президента Володимира Зеленського, російські окупанти з початку доби застосували для ударів по Україні майже 90 керованих авіабомб. "Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - заявив Зеленський.
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