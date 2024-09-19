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В Киевской области работает ПВО

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киевской области во время воздушной тревоги работают силы противовоздушной обороны.

В Киевской области зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников, сообщили в КОВА.

По данным ПС, "Шахеды" к юго-востоку от Киева двигаются курсом на юго-запад. Также "Шахеды" с севера Черкасской области двигаются курсом на Белую Церковь. Другая группа дронов двигается на Киевщину с запада Полтавщины.

Также ПС предупредили о ракетной опасности с востока.

Ранее сегодня Российская Федерация нанесла удар по городу Сумы. Россияне попали в пансионат для пожилых людей. Один человек погиб и 13 получили травмы разной степени тяжести. На месте событий развернут штаб ликвидации последствий авиационного удара врага. Пациенты пансионата эвакуированы в специально подготовленные для них места, где созданы все необходимые условия. Людям оказывается медицинская и психологическая помощь.

По данным президента Владимира Зеленского, российские оккупанты с начала суток применили для ударов по Украине почти 90 управляемых авиабомб. "Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", - заявил Зеленский.

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