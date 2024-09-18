У Київській області працює ППО

В заяві адміністрації в Telegram від 0.49 йдеться про те, що у повітряному просторі зафіксовано БПЛА.

"Сили ППО працюють по цілях", - передали в КОВА.

Крім того, мешканців Київської області просять перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в адміністрації.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня було зафіксовано рух дронів-камікадзе противника в України. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію руху "Шахедів" у Київській області. Так, ворожі ударні безпілотники прямували у бік Білої Церкви. Військові також попереджали про можливість роботи ППО у регіоні.