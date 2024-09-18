В Киевской области работает ПВО

В заявлении администрации в Telegram от 0.49 говорится, что в воздушном пространстве зафиксирована БПЛА.

"Силы ПВО работают по целям", - передали в КОВА.

Кроме того, жителей Киевской области просят находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в администрации.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, поздно вечером 17 сентября было зафиксировано движение дронов-камикадзе противника в Украине. Так, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Отметим, что перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации движения "Шахедов" в Киевской области. Так, вражеские ударные беспилотники двигались в сторону Белой Церкви. Военные также предупреждали о возможности работы ПВО в регионе.