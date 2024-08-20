У Київській області працювала ППО

У Київській області під час повітряної тривоги через загрозу балістики пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні. Перед цим Повітряні Сили попередили Київську, Чернігівську, Полтавську, Житомирську області про ракетну небезпеку. Станом на 06:14 оголошено відбій повітряної тривоги у столиці.