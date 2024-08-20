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У Київській області працювала ППО

Вівторок 20 серпня 2024 06:09
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У Київській області працювала ППО Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області під час повітряної тривоги через загрозу балістики пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні Сили попередили Київську, Чернігівську, Полтавську, Житомирську області про ракетну небезпеку.

Станом на 06:14 оголошено відбій повітряної тривоги у столиці.

Вночі Росія атакувала Україну "Шахедами". Повідомлялося також про загрозу балістики. Вибухи чули у Хмельницькій області.

Росія обстрілює Україну

З лютого 2022 року Росія періодично обстрілює територію України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Прикордонні населені пункти страждають від керованих авіабомб та артилерії.

Щоб ефективно боротися з цими загрозами Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони, а також дозволу західних партнерів на застосування отриманого від них озброєння по території Росії, щоб уражати повітряні і морські носії ракет. Такого дозволу досі немає, тому Росія фактично безперешкодно продовжує вбивати мирне українське населення і нищити цивільну інфраструктуру.

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