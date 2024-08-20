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В Киевской области работала ПВО

Вторник 20 августа 2024 06:09
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В Киевской области работала ПВО Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киевской области во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистики раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Перед этим воздушные силы предупредили Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Житомирскую области о ракетной опасности.

По состоянию на 06.14 объявлен отбой воздушной тревоги в столице.

Ночью Россия атаковала Украину "Шахедами". Сообщалось также об угрозе баллистики. Взрывы слышали в Хмельницкой области.

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