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У Київській області працює ППО

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Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 23:49
У Київській області працює ППО Фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області фіксується робота українських сил протиповітряної оборони. Раніше в регіоні повідомлялося про загрозу атаки дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У Київській області працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте і не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Раніше в обласній військовій адміністрації закликали мешканців регіону перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні росіяни в черговий раз завдали масованого удару по території України.

Такжо ми писали, що у п'ятницю, 10 лютого, російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Частин з них збили у Миколаївській області.

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