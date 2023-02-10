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В Киевской области работает ПВО

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Киев, Пятница 10 февраля 2023 23:49
В Киевской области работает ПВО Фото: в Киевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области фиксируется работа украинских сил противовоздушной обороны. Ранее в регионе сообщалось об угрозе атаки дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"В Киевской области работает ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Ранее в областной военной администрации призвали жителей региона находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Напомним, сегодня россияне в очередной раз нанесли массированный удар по территории Украины.

Также мы писали, что что в пятницу, 10 февраля, российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Части из них были сбиты в Николаевской области.

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