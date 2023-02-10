В Киевской области работает ПВО
В Киевской области фиксируется работа украинских сил противовоздушной обороны. Ранее в регионе сообщалось об угрозе атаки дронами-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
"В Киевской области работает ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", - говорится в сообщении Киевской ОВА.
Ранее в областной военной администрации призвали жителей региона находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.
Напомним, сегодня россияне в очередной раз нанесли массированный удар по территории Украины.
Также мы писали, что что в пятницу, 10 февраля, российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Части из них были сбиты в Николаевской области.
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