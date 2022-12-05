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В Київській області ППО збила ворожу ракету, однак загроза триває

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Понеділок 05 грудня 2022 15:25
В Київській області ППО збила ворожу ракету, однак загроза триває Фото: в Київській області ППО збила ворожу ракету, однак загроза триває (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Над Київською областю було збито російську ракету. Водночас загроза удару триває.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал генерала Андрія Нєбитова.

"Ворожу ракету збили над одним із районів Київщини. Дякуємо силам ППО за ефективну роботу. Прошу усіх лишатись в укриттях. Ракетна загроза триває", - пише Нєбитов.

В Київській області ППО збила ворожу ракету, однак загроза триває

Фото: в Київській області ППО збила ворожу ракету, однак загроза триває (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про масштабну повітряну тривогу в Україні сьогодні, 5 грудня. Українців попередили про загрозу ракетного удару.

Наразі в низці областей повідомляють про вибухи. Агентство продовжує оновлювати усю наявну інформацію про масштабний обстріл.

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