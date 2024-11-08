У Київській області постраждали четверо людей через атаку дронів: фото наслідків

Нічний обстріл України

Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами. Їх рух фіксувався у багатьох регіонах. Російські безпілотники атакували Одесу та район. Пошкоджені приватні житлові будинки, навчальний заклад, газові труби. Відомо про двох поранених.

Також армія РФ вдарила КАБами по Харкову. "Прильоти" зафіксовані у центрі та на Салтівці, пошкоджені будинки. Станом на ранок відомо про 25 постраждалих, серед них немовля.

Крім того, окупанти намагалися атакувати Київ, у місті працювала ППО. Повітряні сили повідомляли про рух ракети у напрямку столиці, а зранку у Києві була тривога через дрони.

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