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В Киевской области пострадали четыре человека из-за атаки дронов: фото последствий

Фото: в Киевской области четверо раненых из-за атаки дронов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области в результате атаки дронов в ночь на 8 ноября повреждены дома и авто. Ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Как отмечают правоохранители, по состоянию на 7:30 зафиксированы повреждения шести частных домов и четырех автомобилей.

Также из-за российской атаки произошло несколько пожаров. Горела сухая трава и помещение недействующей газовой АЗС. Огонь уже ликвидировали.

В результате атаки пострадали четыре человека. Как сообщили в Киевской ОВА, это водители, которые находились в авто возле места падения обломков. Мужчины получили ранения разных степеней.

"Состояние одного из них тяжелое, еще у двух водителей среднее состояние. У другого легкие ранения. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь", - сообщила Киевская ОВА.

 

Фото: в Киевской области четверо раненых из-за атаки дронов (t.me/UA_National_Police)

Ночной обстрел Украины

Этой ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами. Их движение фиксировалось во многих регионах. Российские беспилотники атаковали Одессу и район. Повреждены жилые дома, учебное заведение, газовые трубы. Известно о двух раненых.

Также армия РФ ударила КАБами по Харькову. "Прилеты" зафиксированы в центре и на Салтовке, повреждены дома. По состоянию на утро известно о 25 пострадавших, среди них младенец.

Кроме того, оккупанты пытались атаковать Киев, в городе работала ПВО. Воздушные силы сообщали о движении ракеты по направлению к столице, а утром в Киеве была тревога из-за дронов.

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