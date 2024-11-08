В Киевской области пострадали четыре человека из-за атаки дронов: фото последствий

Ночной обстрел Украины

Этой ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами. Их движение фиксировалось во многих регионах. Российские беспилотники атаковали Одессу и район. Повреждены жилые дома, учебное заведение, газовые трубы. Известно о двух раненых.

Также армия РФ ударила КАБами по Харькову. "Прилеты" зафиксированы в центре и на Салтовке, повреждены дома. По состоянию на утро известно о 25 пострадавших, среди них младенец.

Кроме того, оккупанты пытались атаковать Киев, в городе работала ПВО. Воздушные силы сообщали о движении ракеты по направлению к столице, а утром в Киеве была тревога из-за дронов.

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