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В Київській області пошкоджено енергооб'єкт через нічний обстріл

Фото: на Київщині пошкоджено енергооб'єкт через нічний обстріл (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через атаку на Київ вночі проти понеділка, 2 січня, в Київській області пошкоджено енергетичний об'єкт. Також пошкоджені домівки місцевих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"Внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки", - розповів він.

За його словами, попередньо постраждалих немає.

"Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків масованої атаки", - додав Кулеба.

Як повідомлялось, російські війська в ніч проти 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві чути вибухи. Наразі вже відомо про збиття 22 цілей російських окупантів.

Внаслідок нічних повітряних ударів росіян по Києву пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Вводяться аварійні відключення світла.

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КиївКиївська область