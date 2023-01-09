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У Київській області попередили про сильну ожеледь: подробиці

Фото: у Київській області попередили про негоду, закликали водіїв бути обережними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та Київській області попередили про небезпечні метеорологічні явища. Сильна ожеледиця протримається до кінця наступної доби 10 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що ожеледь може призвести до погіршення руху транспорту у зв'язку з чим водіям варто бути обережнішими.

"До кінця доби 9 січня та протягом доби 10 січня ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні будуть стрибки температур та сильні нічні морози, однак вже 13 - 14 січня очікується потепління.

Також напередодні Нового року синоптики дали прогноз щодо погоди до кінця зими.

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