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В Киевской области предупредили о сильном гололеде: подробности

Фото: в Киевской области предупредили о непогоде, призвали водителей быть осторожными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях. Сильная гололедица продержится до конца следующих суток 10 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.

Отмечается, что гололед может привести к ухудшению движения транспорта в связи с чем водителям следует быть осторожнее.

"До конца суток 9 января и в течение суток 10 января гололедица, на дорогах гололедица (I уровень опасности). Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине будут скачки температур и сильные ночные морозы, однако уже 13 - 14 января ожидается потепление.

Также в канун Нового года синоптики дали прогноз по погоде до конца зимы.

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