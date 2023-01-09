В Киевской области предупредили о сильном гололеде: подробности

В Киеве и Киевской области предупредили об опасных метеорологических явлениях. Сильная гололедица продержится до конца следующих суток 10 января.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.
Отмечается, что гололед может привести к ухудшению движения транспорта в связи с чем водителям следует быть осторожнее.
"До конца суток 9 января и в течение суток 10 января гололедица, на дорогах гололедица (I уровень опасности). Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине будут скачки температур и сильные ночные морозы, однако уже 13 - 14 января ожидается потепление.
Также в канун Нового года синоптики дали прогноз по погоде до конца зимы.
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