У Київській області попередили про локальні вимкнення світла

"Наразі через наслідки негоди є локальні відключення у Чернігівській та Київській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення споживачів", - йдеться в повідомленні.

За даними оператора, в центральному регіоні завершились аварійно-відновлювані роботи на одному з енергооб’єктів, що дозволило зняти обмеження у магістральних мережах для Києва та Київської області.

Однак, обмеження споживання все ще застосовуються в Житомирській області.

"Через значний обсяг пошкоджень обладнання мережі ще не повністю відновлені. Ремонтні роботи в регіоні тривають, а також продовжуються на всіх інших енергооб’єктах, що були пошкоджені російськими масованими обстрілами", - пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше в Міненерго вже попереджали про відключення світла в Чернігівській та Одеській області.

Додамо, що вчора через негоду та пошкодження мережі сталися знеструмлення споживачів у 12 областях України.

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