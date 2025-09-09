У Київській області понад 10 тисяч осіб залишаються без світла: у чому причина
У Київській області через негоду без світла залишаються близько 11 тисяч користувачів, енергетики працюють над усуненням аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.
"Київщина ліквідовує наслідки негоди. Енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над ліквідацією аварій на мережах, що спричинила стихія", - зазначив Калашник.
За його словами, уже вдалося відновити роботу 39 ліній 6-10кВ, повернути світло в 48 тисяч осель в області.
"Наразі в роботі 7 ліній 10 кВ. Без електропостачання залишається близько 11 тисяч абонентів. Найбільше аварійних відключень у Бориспільському районі. Крім того, енергетики усувають локальні пошкодження на мережах, що живлять оселі", - додав глава Київської ОВА.
Він також закликав жителів регіону бути обережним під час негод, дотримуватись правил безпеки та триматись подалі від ліній електропередачі у разі їх обриву.
Яку погоду прогнозують у регіоні на сьогодні
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на вівторок, 9 вересня, погода у Київській області буде хмарною, з проясненнями. Місцями – короткочасний дощ. Вдень – із грозою. Вітер – східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- по області - 11-16°C;
- у Києві - 13-15°C.
Тим часом вдень по області стовпчики термометрів піднімуться до 21-26°C.
