В Киевской области более 10 тысяч человек остаются без света: в чем причина
В Киевской области из-за непогоды без света остаются около 11 тысяч пользователей, энергетики работают над устранением аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.
"Киевщина ликвидирует последствия непогоды. Энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети работают над ликвидацией аварий на сетях, которые вызвала стихия", - отметил Калашник.
По его словам, уже удалось восстановить работу 39 линий 6-10кВ, вернуть свет в 48 тысяч домов в области.
"Сейчас в работе 7 линий 10 кВ. Без электроснабжения остается около 11 тысяч абонентов. Больше всего аварийных отключений в Бориспольском районе. Кроме того, энергетики устраняют локальные повреждения на сетях, питающих дома", - добавил глава Киевской ОГА.
Он также призвал жителей региона быть осторожным во время непогоды, соблюдать правила безопасности и держаться подальше от линий электропередачи в случае их обрыва.
Какую погоду прогнозируют в регионе на сегодня
Согласно прогнозу УкрГМЦ на вторник, 9 сентября, погода в Киевской области будет облачной, с прояснениями. Местами - кратковременный дождь. Днем - с грозой. Ветер - восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- по области - 11-16°C;
- в Киеве - 13-15°C.
Тем временем днем по области столбики термометров поднимутся до 21-26°C.
