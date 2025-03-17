ua en ru
Пн, 17 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киевской области заметили российские беспилотники, идет работа ПВО

Понедельник 17 марта 2025 00:09
UA EN RU
В Киевской области заметили российские беспилотники, идет работа ПВО Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 17 марта были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе началась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за атаки БПЛА со стороны российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в публикации администрации в Telegram-канале около полуночи.

В КОВА призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, а также напомнили о важности соблюдать правила информ-тишины.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - рассказали в администрации.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером в воскресенье, 16 марта, был зафиксирован запуск российскими оккупантами ударных беспилотников в сторону Украины для очередной воздушной атаки.

Из-за угрозы дроновых ударов в ряде областей была объявлена тревога.

Добавим, что перед тем в Воздушных силах также предупреждали жителей Киева об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Напомним также, минувшей ночью российские захватчики атаковали Украину 90 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Несмотря на то, что дроны противника летели с разных направлений, ПВО ВСУ сбила 47 ударных беспилотников типа "Shahed" и БПЛА других типов, кроме того, еще 33 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область ПВО Атака дронов
NEWS
Не изменил присяге в Крыму. Что известно об Андрее Гнатове, который возглавил Генштаб
Не изменил присяге в Крыму. Что известно об Андрее Гнатове, который возглавил Генштаб
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория