В Киевской области заметили российские беспилотники, идет работа ПВО

В Киевской области в ночь на 17 марта были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе началась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за атаки БПЛА со стороны российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА ).

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в публикации администрации в Telegram-канале около полуночи.

В КОВА призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, а также напомнили о важности соблюдать правила информ-тишины.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - рассказали в администрации.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером в воскресенье, 16 марта, был зафиксирован запуск российскими оккупантами ударных беспилотников в сторону Украины для очередной воздушной атаки.

Из-за угрозы дроновых ударов в ряде областей была объявлена тревога.

Добавим, что перед тем в Воздушных силах также предупреждали жителей Киева об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Напомним также, минувшей ночью российские захватчики атаковали Украину 90 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Несмотря на то, что дроны противника летели с разных направлений, ПВО ВСУ сбила 47 ударных беспилотников типа "Shahed" и БПЛА других типов, кроме того, еще 33 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).