У Київській області погіршилась якість повітря: список міст і поради фахівців

Зранку четверга, 1 жовтня, погіршення якості атмосферного повітря зафіксували в різних містах Київської області.
Докладніше про перелік міст, причини забруднення, поради місцевим мешканцям і ситуацію в інших населених пунктах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У прес-службі Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook повідомили, що погіршення стану атмосферного повітря зафіксували в таких трьох містах:
"Про це свідчать результати спостережень моніторинговими постами", - пояснили громадянам.
За даними Київської ОВА, "основним забруднювачем зараз є дрібнодисперсний пил".
Уточнюється, що за тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні:
До покращення ситуації з якістю атмосферного повітря, фахівці радять мешканцям вищезазначених міст:
"Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим", - додали у прес-службі Київської ОВА.
Згідно з інформацією ОВА, в інших населених пунктах Київської області (станом на 10:20 четверга, 1 жовтня) не спостерігалось перевищень в атмосферному повітрі показників допустимого вмісту:
"Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - повідомили українцям.
За якістю повітря в різних локаціях Київської області можна стежити онлайн.
Для цього достатньо переглядати актуальні дані української екологічної системи SaveEcoBot.
Вона моніторить інформацію про стан повітря у населених пунктах України в режимі реального часу.
При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.
Нагадаємо, зранку 30 вересня у Києві спостерігався густий туман. У ДСНС повідомили, що така ситуація склалась у результаті ворожих обстрілів.
Тим часом синоптики попередили українців про відчутні заморозки в перші дні жовтня.
Читайте також, як на якість повітря може впливати погода.