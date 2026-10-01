В Киевской области ухудшилось качество воздуха: список городов и советы специалистов

Утром четверга, 1 октября, ухудшение качества атмосферного воздуха зафиксировали в разных городах Киевской области.
Подробнее о перечне городов, причинах загрязнения, советах местным жителям и ситуации в других населенных пунктах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В пресс-службе Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook сообщили, что ухудшение состояния атмосферного воздуха зафиксировали в таких трех городах:
"Об этом свидетельствуют результаты наблюдений мониторинговыми постами", - объяснили гражданам.
По данным Киевской ОВА, "основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль".
Уточняется, что при длительном воздействии она может вызвать дискомфорт при дыхании:
До улучшения ситуации с качеством атмосферного воздуха специалисты советуют жителям вышеупомянутых городов:
"Если дома есть воздухоочиститель, его рекомендуют включить на максимальный режим", - добавили в пресс-службе Киевской ОВА.
Согласно информации ОВА, в других населенных пунктах Киевской области (по состоянию на 10:20 четверга, 1 октября) не наблюдалось превышений в атмосферном воздухе показателей допустимого содержания:
"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - сообщили украинцам.
За качеством воздуха в разных локациях Киевской области можно следить онлайн.
Для этого достаточно просматривать актуальные данные украинской экологической системы SaveEcoBot.
Она мониторит информацию о состоянии воздуха в населенных пунктах Украины в режиме реального времени.
При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.
Напомним, с утра 30 сентября в Киеве наблюдался густой туман. В ГСЧС сообщили, что такая ситуация сложилась в результате вражеских обстрелов.
Тем временем синоптики предупредили украинцев об ощутимых заморозках в первые дни октября.
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