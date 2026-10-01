В Киевской области ухудшилось качество воздуха: список городов и советы специалистов

Напомним, с утра 30 сентября в Киеве наблюдался густой туман. В ГСЧС сообщили, что такая ситуация сложилась в результате вражеских обстрелов.

Тем временем синоптики предупредили украинцев об ощутимых заморозках в первые дни октября.

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