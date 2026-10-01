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В Киевской области ухудшилось качество воздуха: список городов и советы специалистов

11:52 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Утром четверга, 1 октября, ухудшение качества атмосферного воздуха зафиксировали в разных городах Киевской области.

Подробнее о перечне городов, причинах загрязнения, советах местным жителям и ситуации в других населенных пунктах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В каких городах качество воздуха ухудшилось

В пресс-службе Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook сообщили, что ухудшение состояния атмосферного воздуха зафиксировали в таких трех городах:

  • Вышгород;
  • Васильков;
  • Обухов.

"Об этом свидетельствуют результаты наблюдений мониторинговыми постами", - объяснили гражданам.

Чем загрязнен воздух и почему это опасно

По данным Киевской ОВА, "основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль".

Уточняется, что при длительном воздействии она может вызвать дискомфорт при дыхании:

  • у людей старшего возраста;
  • у людей, чувствительных к раздражениям;
  • у детей.

Как советуют действовать местным жителям

До улучшения ситуации с качеством атмосферного воздуха специалисты советуют жителям вышеупомянутых городов:

  • держать окна закрытыми;
  • не находиться длительное время на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды.

"Если дома есть воздухоочиститель, его рекомендуют включить на максимальный режим", - добавили в пресс-службе Киевской ОВА.

Что известно о ситуации в других населенных пунктах

Согласно информации ОВА, в других населенных пунктах Киевской области (по состоянию на 10:20 четверга, 1 октября) не наблюдалось превышений в атмосферном воздухе показателей допустимого содержания:

  • химических веществ;
  • биологических веществ

"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - сообщили украинцам.

Публикация Киевской ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Как следить за качеством воздуха в городах онлайн

За качеством воздуха в разных локациях Киевской области можно следить онлайн.

Для этого достаточно просматривать актуальные данные украинской экологической системы SaveEcoBot.

Она мониторит информацию о состоянии воздуха в населенных пунктах Украины в режиме реального времени.

Качество воздуха в Киевской области утром 1 октября 2026 года (карта: saveecobot.com)

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

Напомним, с утра 30 сентября в Киеве наблюдался густой туман. В ГСЧС сообщили, что такая ситуация сложилась в результате вражеских обстрелов.

Тем временем синоптики предупредили украинцев об ощутимых заморозках в первые дни октября.

Читайте также, как на качество воздуха может влиять погода.

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