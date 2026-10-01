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У Київській області погіршилась якість повітря: список міст і поради фахівців

11:52 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
У Київській області погіршилась якість повітря: список міст і поради фахівців Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Зранку четверга, 1 жовтня, погіршення якості атмосферного повітря зафіксували в різних містах Київської області.

Докладніше про перелік міст, причини забруднення, поради місцевим мешканцям і ситуацію в інших населених пунктах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

В яких містах якість повітря погіршилась

У прес-службі Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook повідомили, що погіршення стану атмосферного повітря зафіксували в таких трьох містах:

  • Вишгород;
  • Васильків;
  • Обухів.

"Про це свідчать результати спостережень моніторинговими постами", - пояснили громадянам.

Чим забруднене повітря й чому це небезпечно

За даними Київської ОВА, "основним забруднювачем зараз є дрібнодисперсний пил".

Уточнюється, що за тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні:

  • у людей старшого віку;
  • у людей, чутливих до подразнень;
  • у дітей.

Як радять діяти місцевим мешканцям

До покращення ситуації з якістю атмосферного повітря, фахівці радять мешканцям вищезазначених міст:

  • тримати вікна зачиненими;
  • не перебувати тривалий час на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води.

"Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим", - додали у прес-службі Київської ОВА.

Що відомо про ситуацію в інших населених пунктах

Згідно з інформацією ОВА, в інших населених пунктах Київської області (станом на 10:20 четверга, 1 жовтня) не спостерігалось перевищень в атмосферному повітрі показників допустимого вмісту:

  • хімічних речовин;
  • біологічних речовин.

"Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - повідомили українцям.

У Київській області погіршилась якість повітря: список міст і поради фахівцівПублікація Київської ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Як стежити за якістю повітря в містах онлайн

За якістю повітря в різних локаціях Київської області можна стежити онлайн.

Для цього достатньо переглядати актуальні дані української екологічної системи SaveEcoBot.

Вона моніторить інформацію про стан повітря у населених пунктах України в режимі реального часу.

У Київській області погіршилась якість повітря: список міст і поради фахівцівЯкість повітря у Київській області зранку 1 жовтня 2026 року (карта: saveecobot.com)

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Нагадаємо, зранку 30 вересня у Києві спостерігався густий туман. У ДСНС повідомили, що така ситуація склалась у результаті ворожих обстрілів.

Тим часом синоптики попередили українців про відчутні заморозки в перші дні жовтня.

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