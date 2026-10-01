У Київській області погіршилась якість повітря: список міст і поради фахівців
Зранку четверга, 1 жовтня, погіршення якості атмосферного повітря зафіксували в різних містах Київської області.
Докладніше про перелік міст, причини забруднення, поради місцевим мешканцям і ситуацію в інших населених пунктах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В яких містах якість повітря погіршилась
У прес-службі Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook повідомили, що погіршення стану атмосферного повітря зафіксували в таких трьох містах:
- Вишгород;
- Васильків;
- Обухів.
"Про це свідчать результати спостережень моніторинговими постами", - пояснили громадянам.
Чим забруднене повітря й чому це небезпечно
За даними Київської ОВА, "основним забруднювачем зараз є дрібнодисперсний пил".
Уточнюється, що за тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні:
- у людей старшого віку;
- у людей, чутливих до подразнень;
- у дітей.
Як радять діяти місцевим мешканцям
До покращення ситуації з якістю атмосферного повітря, фахівці радять мешканцям вищезазначених міст:
- тримати вікна зачиненими;
- не перебувати тривалий час на відкритому повітрі;
- пити достатньо води.
"Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим", - додали у прес-службі Київської ОВА.
Що відомо про ситуацію в інших населених пунктах
Згідно з інформацією ОВА, в інших населених пунктах Київської області (станом на 10:20 четверга, 1 жовтня) не спостерігалось перевищень в атмосферному повітрі показників допустимого вмісту:
- хімічних речовин;
- біологічних речовин.
"Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - повідомили українцям.
Публікація Київської ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)
Як стежити за якістю повітря в містах онлайн
За якістю повітря в різних локаціях Київської області можна стежити онлайн.
Для цього достатньо переглядати актуальні дані української екологічної системи SaveEcoBot.
Вона моніторить інформацію про стан повітря у населених пунктах України в режимі реального часу.
Якість повітря у Київській області зранку 1 жовтня 2026 року (карта: saveecobot.com)
При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.
Нагадаємо, зранку 30 вересня у Києві спостерігався густий туман. У ДСНС повідомили, що така ситуація склалась у результаті ворожих обстрілів.
Тим часом синоптики попередили українців про відчутні заморозки в перші дні жовтня.
Читайте також, як на якість повітря може впливати погода.