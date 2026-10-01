ua en ru
Чт, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киевской области ухудшилось качество воздуха: список городов и советы специалистов

11:52 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
В Киевской области ухудшилось качество воздуха: список городов и советы специалистов Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Утром четверга, 1 октября, ухудшение качества атмосферного воздуха зафиксировали в разных городах Киевской области.

Подробнее о перечне городов, причинах загрязнения, советах местным жителям и ситуации в других населенных пунктах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В каких городах качество воздуха ухудшилось

В пресс-службе Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook сообщили, что ухудшение состояния атмосферного воздуха зафиксировали в таких трех городах:

  • Вышгород;
  • Васильков;
  • Обухов.

"Об этом свидетельствуют результаты наблюдений мониторинговыми постами", - объяснили гражданам.

Чем загрязнен воздух и почему это опасно

По данным Киевской ОВА, "основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль".

Уточняется, что при длительном воздействии она может вызвать дискомфорт при дыхании:

  • у людей старшего возраста;
  • у людей, чувствительных к раздражениям;
  • у детей.

Как советуют действовать местным жителям

До улучшения ситуации с качеством атмосферного воздуха специалисты советуют жителям вышеупомянутых городов:

  • держать окна закрытыми;
  • не находиться длительное время на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды.

"Если дома есть воздухоочиститель, его рекомендуют включить на максимальный режим", - добавили в пресс-службе Киевской ОВА.

Что известно о ситуации в других населенных пунктах

Согласно информации ОВА, в других населенных пунктах Киевской области (по состоянию на 10:20 четверга, 1 октября) не наблюдалось превышений в атмосферном воздухе показателей допустимого содержания:

  • химических веществ;
  • биологических веществ

"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - сообщили украинцам.

В Киевской области ухудшилось качество воздуха: список городов и советы специалистовПубликация Киевской ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Как следить за качеством воздуха в городах онлайн

За качеством воздуха в разных локациях Киевской области можно следить онлайн.

Для этого достаточно просматривать актуальные данные украинской экологической системы SaveEcoBot.

Она мониторит информацию о состоянии воздуха в населенных пунктах Украины в режиме реального времени.

В Киевской области ухудшилось качество воздуха: список городов и советы специалистовКачество воздуха в Киевской области утром 1 октября 2026 года (карта: saveecobot.com)

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

Напомним, с утра 30 сентября в Киеве наблюдался густой туман. В ГСЧС сообщили, что такая ситуация сложилась в результате вражеских обстрелов.

Тем временем синоптики предупредили украинцев об ощутимых заморозках в первые дни октября.

Читайте также, как на качество воздуха может влиять погода.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Погода в Украине Васильків Обухів Загрязнение воздуха Экология Вышгород Советы
Новости
Генштаб ВСУ раскрыл рекордные потери армии РФ в 2026 году
Генштаб ВСУ раскрыл рекордные потери армии РФ в 2026 году
Аналитика
Обесточивания, дешевый импорт и 140 миллиардов на замену: CEO "Евроформата" о кризисе лифтов в Украине
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Обесточивания, дешевый импорт и 140 миллиардов на замену: CEO "Евроформата" о кризисе лифтов в Украине