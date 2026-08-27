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В Киевской области после атаки РФ загорелись склады: что известно

09:25 27.08.2026 Чт
1 мин
Первые детали происшествия уже сообщили власти
aimg Анастасия Никончук
В Киевской области после атаки РФ загорелись склады: что известно Иллюстративное фото: пожар на складах под Киевом (ГСЧС)
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Российские войска в течение ночи атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате удара возник пожар на складе, также повреждены несколько объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Сообщается, что российские войска всю ночь наносили удары по региону. В Бориспольском районе в результате атаки загорелись складские помещения.

На месте работают необходимые службы, которые продолжают ликвидировать последствия пожара.

Что повреждено

Кроме того, повреждения получили складские помещения в Фастовском районе. Еще несколько объектов пострадали в других районах Киевской области: по одному частному дому повреждено в Броварском и Вышгородском районах.

По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет.

В сети пишут, что, возможно, удар нанесен был по складах Rozetka и Fozzy. Также жители Киевской области утверждают, что, возможно, горит "Эпицентр". Однако официальной информации на момент выхода материала нет.

Напоминаем, что 27 августа в Благовещенске Республики Башкортостан загорелся склад российского маркетплейса Ozon. Пожар произошел после сообщений о прилетах, однако официальной информации о причине возгорания пока нет.

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