У Київській області після атаки дронів пошкоджено будинки, є поранений (фото)

Уночі Київщину атакували ворожі дрони. Пошкоджено будинки, є один постраждалий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.
У ніч на 26 квітня ворог знову атакував Київську область за допомогою безпілотників.
Сили протиповітряної оборони працювали в області, вдалося збити кілька ворожих цілей. Влучань у об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.
Внаслідок атаки постраждав чоловік 1965 року народження у Білоцерківському районі. Він отримав незначне поранення ноги, необхідну медичну допомогу надано на місці.
У ОВА повідомили про пошкодження у трьох районах області. У Бориспільському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та один автомобіль.
У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено ще по одному приватному будинку.
Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 квітня під дроновий удар потрапило місто Кам'янське Дніпропетровської області. Представники влади розповіли, що в результаті обстрілу сталася пожежа у житловій
В результаті нічної російської дронової атаки зросла кількість постраждалих вже до чотирьох людей. Крім того, відомо про одну жертву.
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