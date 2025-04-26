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У Київській області після атаки дронів пошкоджено будинки, є поранений (фото)

Фото: РФ атакувала дронами Київську область (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Владислава Ткаченко

Уночі Київщину атакували ворожі дрони. Пошкоджено будинки, є один постраждалий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.

У ніч на 26 квітня ворог знову атакував Київську область за допомогою безпілотників. 

Сили протиповітряної оборони працювали в області, вдалося збити кілька ворожих цілей. Влучань у об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Внаслідок атаки постраждав чоловік 1965 року народження у Білоцерківському районі. Він отримав незначне поранення ноги, необхідну медичну допомогу надано на місці.

 Фото: Микола Калашник Київська ОВА

У ОВА повідомили про пошкодження у трьох районах області. У Бориспільському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та один автомобіль.

У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено ще по одному приватному будинку.

Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 квітня під дроновий удар потрапило місто Кам'янське Дніпропетровської області. Представники влади розповіли, що в результаті обстрілу сталася пожежа у житловій

В результаті нічної російської дронової атаки зросла кількість постраждалих вже до чотирьох людей. Крім того, відомо про одну жертву.

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Російська ФедераціяКиївська областьВійна в УкраїніАтака дронів