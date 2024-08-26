У Київській області під час атаки росіян пошкоджено два енергооб'єкти

Під час масованої атаки росіян вранці 26 серпня у Київській області пошкоджено два енергооб'єкти. Вже відомо про трьох поранених жителів регіону.

Про це заявив, начальник Київської ОВА, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram .

"На Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти", - написав він, але не повідомив, які саме об’єкти.

За його даними, 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто.

"Станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка – у дівчинки подряпина стегна", - розповів Кравченко.

За його словами, наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують свою роботу.

"Повітряна тривога у області триває вже 10 годин - залишайтеся у безпечних місцях", - додав він.

Удар 26 серпня

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, сьогодні постраждали 15 областей. За його словами, ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, російська атака по Україні в 26 серпня однією з найбільших. Росія випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".

Керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко підтвердив інформацію щодо влучання в греблю ГЕС у Вишгороді під Києвом. "Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - написав він.