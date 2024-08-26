ua en ru
Пн, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области во время атаки россиян повреждены два энергообъекта

Украина, Понедельник 26 августа 2024 13:37
UA EN RU
В Киевской области во время атаки россиян повреждены два энергообъекта Фото: в Киевской области страдали энергетические объекты (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Во время массированной атаки россиян утром 26 августа в Киевской области повреждены два энергообъекта. Уже известно о трех раненых жителях региона.

Об этом заявил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"В Киевской области повреждены два энергетических объекта", - написал он, но не сообщил, какие именно объекты.

По его данным, 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей. Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складские помещения, гаражи, три авто.

"По состоянию на 12:00 уже известно о трех раненых жителях региона. Женщина 1965 года рождения с осколочными ранениями доставлена в больницу. Также пострадала женщина 1984 года рождения с пятимесячным ребенком. Предварительно, у матери черепно-мозговая травма. Малыш выпал из детского коляска – у девочки царапина бедра", - рассказал Кравченко.

По его словам, последствия вражеской атаки фиксируются по всем районам Киевщины. Все оперативные группы продолжают свою работу.

"Воздушная тревога в области длится уже 10 часов – оставайтесь в безопасных местах", - добавил он.

Удар 26 августа

Напомним, утром 26 августа Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмігаль, сегодня пострадали 15 областей. По его словам, целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, российская атака по Украине в 26 августа одной из самых больших. Россия выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".

Руководитель ЦПД СНБО Александр Коваленко подтвердил информацию о попадании в дамбу ГЭС в Вышгороде под Киевом. "По плотине Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри", - написал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ракеты
NEWS
Украина под массированным ударом. Что известно об атаке на сейчас
Украина под массированным ударом. Что известно об атаке на сейчас
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине