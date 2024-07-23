У Київській області перевіряють продуктові магазини

В Україні перевіряють магазини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цього літа у магазинах та супермаркетах в Україні покупці часто помічають, що продукти харчування погано охолоджені, зіпсовані чи протерміновані. Такі скарги до Держпродспоживслужби надходять щодня. Детальніше про перевірки у магазинах - у матеріалі РБК-Україна.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через дефіцит в енергосистемі в Україні вже кілька місяців діють графіки відключення електроенергії.

Так, сьогодні графіки відключення електроенергії діють протягом всієї доби. Однак у першій половині дня час відключень світла було зменшено.

Прем'єр України Денис Шмигаль повідомляв, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.

Водночас, як розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовтні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.

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