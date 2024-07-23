В Киевской области проверяют продуктовые магазины

В Украине проверяют магазины

Напомним, ранее мы сообщали, что этим летом в магазинах и супермаркетах в Украине покупатели замечают, что продукты питания плохо охлаждены, испорчены или просрочены. Такие жалобы в Госпродслужбу поступают ежедневно. Подробнее о проверках в магазинах - в материале РБК-Украина.

Отключение света в Украине

Напомним, из-за дефицита в энергосистеме в Украине уже несколько месяцев действуют графики отключения электроэнергии.

Так, сегодня графики отключения электроэнергии действуют на протяжении всех суток. Однако в первой половине дня время отключений света было уменьшено.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

В то же время, как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицит может не быть вообще.

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