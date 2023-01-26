UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області з озера дістали уламки крилатої ракети

Фото: у Київській області з озера дістали уламки крилатої ракети (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу Росії, в одному з озер Київської області виявили уламки крилатої ракети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Х-55 - саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян", - пише Нєбитов.

Як відзначив полковник, виявлені уламки, є черговим доказом злочинів Росії й відмінним результатом роботи нашої ППО.

"Зараз поліцейські Київщини оглядають місце події. Дякуємо ЗСУ за ефективну ліквідацію повітряної загрози, разом обов’язково переможемо", - додає Нєбитов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу, в різних районах Київської області були виявлені уламки ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в Україні